أمل العوضي ترد على اتهامها بدفع ثمن معايدة أنريكي أرسي لها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الإعلامية والفنانة الكويتية أمل العوضي، الرد على كل المشككين في دفعها ثمن معايدة أنريكي أرسي نجم مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير لها بمناسبة عيد ميلادها، بطريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات".

وأكدت أمل أنها لم تدفع أي مقابل مادي لهذه التهنئة، مشيرة إلى أنها هدية، ووجهت رسالة شكر لهذا الفنان، قائلة: "أشكر الشخص اللي سوى ليا هذا الفيديو الحلو من (أرتورو) - اسم الشخصية التي لعبها في لاكاسا دي بابل - وهنأني فيه ومدحني، شكرا شكرا شكرا.. وحلو إنه هو قايل هدية".

وأضافت: "إن شاء الله الله يرزقكم كلكم ناس تحبكم وتعزكم نفس الناس اللي في حياتي ويحبون من فترة لفترة يسولكم أشياء حلوة ومو تكونوا مضطرين تسووها حق نفسكم.. إن شاء الله الله يعطيكم مثل ما عطاني".

وتابعت: "والله يديم محبة كل الناس اللي يعيشون ويدلعوني.. ويديم محبة رفقاتي لي ودعمهم لي في حياتي".

ووجهت نصيحة لجمهورها، قائلة: "نصيحة يا حبيباتي أي شي يوصلكم سمعوا في أذنكم شوفوه بعيونكم ولا تسمعون من أحد لا تقرأون مانشت.. كل شيء تسمعي َتشوفي بعيونك أكيد أحسن".

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وكان قد أثار أنريكي أرسي الجدل مرة ثانية حول موضوع تقديمه التهاني لنجوم عرب بمناسبة أعياد ميلادهم مقابل مبلغٍ مالي، فبعد توجيهه معايدةً للنجم المصري محمد رمضان، عاد ليقوم بتهنئة الممثلة والإعلامية الكويتية أمل العوضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الإسباني أنريكي أرسي، المعروف بدور "أرتورو"، يظهر فيه وهو يقدم معايدته لأمل عبر موقع يطلب من المشاهير رسائل مصوّرة مقابل بدل مادي، مشيرًا فيه إلى أنَّ هذا الفيديو كان بناءً على طلبٍ من إحدى صديقاتها، وقال فيه إنه عرف منها أنَّ أمل هي "أفضل ممثلة في الشرق الأوسط، وأنها الأكثر إثارة"، داعيا إياها إلى المشاركة في المواسم المقبلة من المسلسل.

وكعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسم المعلقون بين مشككين ومصدقين لما جاء في كلام أنريكي، فبعضهم أشاد بالصديقة الوفية وبعضهم من اتهم أمل بالترويج لنفسها وأنَّ حديث إنريكي عن الصديقة ما هو إلا مجرد تمويهٍ للموضوع، خصوصا بعدما تعرض محمد رمضان للسخرية بسبب نشره لفيديو معايدة مشابه يحمل لوغو لموقع "Starzly" وهو موقع يقوم على مبدأ أن الشخص يدفع مبلغا من المال مقابل الحصول على فيديو معايدة من أحد النجوم.

وأمام سيل الانتقادات التي وجهت لرمضان، والأخبار التي أشارت إلى تقاضي أرسي مبلغا ماليا لقاء ذلك، قام رمضان بحذف الفيديو من حسابه الرسمي على تويتر، ثم أعاد نشره مرة أخرى، بعد أن قام بإزالة اللوغو الخاص بالموقع.