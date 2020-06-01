أمل العوضي متهمة بشراء تهنئة نجم "La Case De Papel" بعيد ميلادها ... كيف ردت؟

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"الخليج 365" من بيروت: أثار نجم المسلسل الشهير La Casa De Papel، الإسباني ​إنريكي أرسي​، الجدل مرة جديدة، بعد إنتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي،وهو يوجّه المعايدة لممثلة والإعلامية الكويتية ​أمل العوضي​، بمناسبة عيد ميلادها، عبر موقع يخّول الطلب من المشاهير رسائل مصوّرة مقابل بدل مادي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه أرسي، لتهنئة العوضي على مشاركتها بطولة الكليب الجديد للنجم العراقي ماجد المهندس، مشيرًا إلى أن الفيديو بناءً على طلب إحدى صديقاتها، التي وصفتها بأفضل ممثلات الشرق الأوسط والأكثر إثارة.

وكعادة أرسي، أعلن عن رغبته في مشاركة العوضي في المسلسل الشهير La case de papel، واختتم مقطع التهنئة بالقول أنه سيكون سعيدًا لو التقى بها ذات يوم.

وجاء هذا الفيديو، بعد المعايدة التي وجّهها أرسي، الى الفنان المصري محمد رمضان، مما تسبب بموجة إنتقادات للأخير، وإتهامه بشراء هذه المعايدة، وتأكدت هذه الاتهامات بعدما حذف رمضان مقطع الفيديو الذي ظهر فيه العلامة المائية للتطبيق، ثم أعاد نشره بدون كلمة "ستارزلي".



الجمهور يشكك في أمر صديقة أمل العوضي!

أمام تهنئة إنريكي أرسي للإعلامية أمل العوضي، انقسم المتابعين إلى قسمين، البعض يثمن اللفتة التي قامت بها صديقتها، بينما شكك البعض الآخر في وقوف صديقة وراء هذه التهنئة، مشيرين أن العوضي هي من دفعت ثمن هذه التهنئة، طلبًا لإثارة الجدل.

وتعجب المتابعون من تهنئة إنريكي أرسي للعوضي بعد محمد رمضان

متسائلين في سخرية عن النجم القادم الذي سيقوم بتهنئته، مشيرًا إلى أنها وظيفة الشخصية الكريهة آرتورو رومان الجديدة.

العوضي ترد

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من جهتها أكدت العوضي أنها لم تشتر تهنئة عيد ميلادها من الممثل الإسباني أنريكي أرسي، نجم مسلسل "لا كاسا دي بابل".

وقالت في مقطع فيديو عبر "سناب شات": "لم أدفع أي مقابل مادي لهذه التهنئة، هذه هدية من إحدى صديقاتي، وأشكر أنريكي على رسالته اللطيفة".

وأضافت: "أشكره على الفيديو الذي هنأني فيه ومدحني، شكرا شكرا شكرا.. وحلو إنه هو قايل إنها هدية، وإن شاء الله الله يرزقكم كلكم ناس تحبكم وتعزكم نفس الناس اللي في حياتي ويحبون من فترة لفترة يسولكم أشياء حلوة ومو تكونوا مضطرين تسووها حق نفسكم".

ونصحت العوضي مُتابعيها قائلة: "أي شي يوصلكم يا تسمعوه في أذنكم أو شوفوه بعيونكم، ولا تسمعون من أحد".

شاهد أحدث ظهور للعوضي في كليب ماجد المهندس ياللي احبك موت