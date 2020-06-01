فن ومشاهير

رحيل الممثلة والمغنية السورية هيام طعمة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

توفيت أمس، الفنانة السورية هيام طعمة، عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان فى أحد مستشفيات هولندا.

 

وبحسب مجلة "لها" الفنية، هيام طعمة ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب، وتخرجت في دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس.

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وطعمة ممثلة ومغنية سورية، قدمت العديد من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون.

 

اشتركت مع دريد لحام في مسرحية "كاسك يا وطن" واتجهت إلى الغناء، كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها "غريب في الميناء"، و"هي والعملاق"، و"تمت أقواله"، و"انتبهوا أيها الأزواج"، و"عائلة مشاغبة جدًا".

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