كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جومانا مراد تتفوق على عبير صبرى في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة جومانا مراد على الفنانة عبير صبرى في استفتاء "الخليج 365 الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصد 110517 صوت بنسبة مايعادل 34,3%، ثم يليها في المركز الثانى عبير صبرى.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.