كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يتفوق على أكرم حسني كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق الفنان أحمد فهمى على زميله الفنان أكرم حسنى، في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 21948 صوت مايعادل 26,01%

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



يذكر أن الثنائي "فهمى، حسنى"، خاضوا السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولتهما ويشاركهم في البطولة كلا من ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.