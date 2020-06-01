روجينا تتبرأ من تغريدة منسوبة إليها بمقاطع من مسلسل البرنس تسيء للشعب للكويتى

الإثنين 1 يونيو 2020

علقت الفنانة روجينا على إحدى الصور التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لشخصية "فدوى" وهى الشخصية التى قدمتها روجينا فى أحداث مسلسل "البرنس"، حيث تضمنت الصورة حديثا على لسان روجينا ضد الشعب الكويتى، وهى الصورة التى نفتها روجينا تماما عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام. رد روجينا على الصورة المنتشرة لها من مسلسل البرنس وبعض الكلمات بجوار الصورة التى جاءت على لسان فدوى، وكانها توجه حديثها للكويت، جاء رافضا تماما للصورة المتداولة.

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وقالت روجينا من خلال ستورى إنستجرام الخاص بها: "أنا لست مسئولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لى ضد الشعب الكويتى، أنا أحترم الكويت شعبا وحكومة وتربطنى العديد من الصداقات المحترمة بالكويت".

روجينا قدمت فى شهر رمضان، مسلسل "البرنس"، وهو العمل الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.