شيكو وهشام ماجد يستعدان لتصوير "اللعبة 2" نوفمبر المقبل

الإثنين 1 يونيو 2020

يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثاني منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.

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مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" الجزء الأول عرض في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.