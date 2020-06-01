"قهوة الماضى" لـ إليسا تقترب من مليون ونصف المليون مشاهدة فى 4 أيام

الإثنين 1 يونيو 2020

تخطت أغنية "قهوة الماضي" التى طرحتها المطربة اللبنانية إليسا حاجز أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" فى 4 أيام وهى من من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة اللبنانية، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.