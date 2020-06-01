قمر اللبنانية تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

خضعت الفنانة قمر اللبنانية، مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، طرحتها عبر حسابها على انستجرام.

ونشرت قمر الصور عبر حسابها، واكتفت بالإشادة بنفسها، قائلة : "أمورة".

وكانت الفنانة قمر اللبنانية، قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها في منزلها، واقتصر على حضور نجلها "جيمي" فقط.

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