رغم كورونا.. محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم المصري محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان على خطيبها حسام حامد بحضور أفراد أسرتي العروسين وأقرب أصدقائهما فى إحدى الفيلات الواقعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

رمضان حرص على تهنئة شقيقته بصور شاركها مع متابعيه من أجواء الزفاف، ظهر فيها برفقة العروسين وزوجته، مرتدين كمامات، معلقاً عليها: «مبرووك لحبايبي.. عقبال عندكم جميعاً»، حيث هنأ فانز النجم المصري، رمضان، بزواج شقيقته، متمنيين لها الحب والسعادة الدائمة، في الوقت الذي لم يسلم النجم المصري من انتقادات البعض ممّن حذروه من خطورة التجمعات بسبب انتشار وباء كورونا، وفضلوا لو كان الحفل اقيم في أجواء عائلية أبسط.

يُذكر أن إيمان كانت قد احتفلت بعقد قرانها رمضان الماضي في أجواء عائلية، بينما تغيب عن الحفل شقيقها محمد رمضان لارتباطه بالتصوير.

من ناحية أخرى، تألق محمد رمضان في المارثون الرمضاني بمسلسل «البرنس» الذي يشارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.