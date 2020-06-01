هند صبري توجه تهنئة لوالدتها بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة تجمعها بها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة التونسية وجهت تهنئة خاصة لوالدتها بهذه المناسبة، حيث كتبت: “كل عام وانتي والدتي و صديقتي و ابنتي و جدة بناتي.. الله يحفظك و يطول في عمرك”.

وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد كشفت عن 4 أشياء اشتاقت لها خلال فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

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هند كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: 1) التجول و التوهان في مدن لا أعرفها.. 2) أن أحضن عائلتي و أحبابي.. 3) تأمل الناس عن بعد في المطارات و المطاعم.. 4) لعب التنس.. وأنتم ؟”.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري كان من المقرر أن تشارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “هجمة مرتدة” بطولة الفنان أحمد عز، لكن المسلسل لم يلحق بالسباق الرمضاني بسبب ازمة فيرووس “كورونا” المستجد.

ومسلسل “هجمة مرتدة” يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.