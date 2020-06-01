خاص.. عاليا علي تكشف لـ الوفد حقيقة إصابة نهال نبيل بفيروس كورونا

كشفت الفنانة عاليا علي حقيقة إصابة صديقتها وزميلتها الفنانة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا.
وأكدت عاليا في تصريحات خاص لـ الوفد صحة ما ورد من تلك الأنباء، قائلة: صدمت عندما عرفت منها شخصيًا، ونهال أكدت لي بأن والدتها أيضًا أصيبتبفيروس كورونا المستجد.
وطلبت عاليا علي من الجميع ومحبيين الفنانة نهال نبيل الدعاء لها، حتى تتم رحلة شفاءها على خير، كما طالبت الجميع بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إلى تنتهي الأزمة الحالية.
يذكر أن الفنانة عاليا علي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان مفيش راجل مبيخونشي، وهي من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع إسلا رفعت، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
جدير بالذكر أن الفنانة نهال نبيل طرحت مؤخرًا كليب بعنوان كان واحشني، وهو من إخراج نهال نبيل، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان نهال نبيل، وتوزيع خالد نبيل، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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