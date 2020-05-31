شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة مى فاروق عن إصابة زميلتها المطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "خبر من أسوأ الأخبار اللى عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي إنتي وماما، أزمة وتعدي، دعواتكم جميعا".





وكانت المطربة نهال نبيل تعاونت مؤخرا مع النجمة أصالة نصرى، من خلال فيديو لكليب جديد لها يحمل اسم "شامخ"، وهو من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

وبدأت المطربة نهال نبيل مشوارها في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، وقدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربي سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات فى فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شي".