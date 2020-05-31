شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير يكشف عن إصابة خطيرة له بسبب "الباركور" ويعد الجمهور بأكشن جديد فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامز أمير عن خضوعه لجراحة بعد إصابة ألمت به أثناء ممارسته رياضة "باركور"، حيث رفض الإعلان عنها فى وقتها، رغم أنها تسببت له فى إصابة قوية تطلبت أكثر من عملية جراحية، ونشر رامز صورة له من المستشفى على إنستجرام، وعلق عليها: "بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة.. هتكلم معاكوا بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل اى حد بيحبنى، بس حسيت إن ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط إنه ميستسلمش لما يقع والدنيا تكسره".



رامز أمير

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وتابع أمير: "دى إصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم وللأسف دى مش العملية الأولى بس إن شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم إزاى ممكن تقع وتقوم تانى وتبقى أقوى من الأول، هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه وهعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كدة، ربنا يقدرنى بس واعرف أشرفكم وعشان خاطرى محدش يزعل ويقولى خاف على نفسك، أنا عارف خطورة اللى أنا بعمله من أول يوم وراضى الحمد لله عشان أنا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقه عشان لسه شايلكم أكشن كتير فى الصندوق".

وشارك مؤخرا رامز فى مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.