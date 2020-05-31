شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل جورج فلويد..دوا ليبا: يحتاج أصحاب السلطة معرفة أن غضبنا لا حدود له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثرت النجمة العالمية دوا ليبا بمقتل جورج فلويد ذوالأصول الإفريقية "غير المسلح" والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع، والذي ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهويقول إنه لا يستطيع التنفس، حيث كشفت دوا ليبا عن موقفها عبرصفحتها الشخصية بموقع انستجرام " .

كتبت دوا ليبا: " بالتأكيد يجب أن تكون هذه هي نقطة التحول عندما نواجه جميعا وحشية الشرطة التي ظهرت في الفيديو ليراها الجميع، بالتأكيد هذا عندما نقول " STOP "، ولن نتسامح مع أي أجيال أخرى من الأمريكيين ذوات البشرة السوداء والأشخاص الملونين الذين يعيشوا في حالة خوف من أولئك الذين يجب أن يقوموا بحمايتهم " .



بوست دوا ليبا

Advertisements

واستكملت: " عندما تقتل الشرطة رجل غير مسلح ومقيد اليدين في وضح النهار وكان يتوسل اليه ليتركه ليعيش، في الحقيقة يحتاج أصحاب السلطة إلى معرفة أن غضبنا لا حدود له.. نطالب بالعدالة.

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير في العالم أعلنوا غضبهم بما مر به جورج فلويد و طالبوا بعدم تجاهل القضية و ضرورة اخذ خطوة حاسمة حتي لا تتكر هذه المآساة ومن أبرزهم أوبرا وينفري و بيونسيه و كيم كاردشيان و ريهانا و كاردي بي ، و غيرهم.