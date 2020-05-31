محمد رمضان يستعد لبطولة «التحويلة» مع محمد حاتم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الكاتب والسيناريست محمد حاتم إنتهاءه من كتابة فيلمه الجديد “التحويلة” والمقرر أن يظهر للنور قريبًا عقب الانتهاء من جائحة فيروس كورونا، ويستعد لبطولة العمل النجم المصري محمد رمضان.

وقال الكاتب محمد حاتم في تصريحات صحفية، يوم الأحد 31 مايو، أن الفيلم من المقرر أن يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه في مسلسله الرمضاني “البرنس” والذي تصدر به المشهد الدرامي لهذا العام.

وأوضح حاتم بأن رمضان هو الأنسب للقيام ببطولة هذا العمل لما يمتلكه من مواهب متعددة في التمثيل والغناء والأكشن، مشيرًا إلى أن الفيلم ينتمي لأفلام الساسبينس والتشويق حول شاب يتعرض لضائقة ماليه تجعله يتنازل عن حقوقه لصالح شخص مجهول، وتدور الأحداث في جو من الغموض والإثارة إلى أن يتم فضح هذا الشخص المجهول والذي يحمل الكثير من المفاجآت.

والجدير بالذكر أن محمد حاتم تربطه علاقة صداقة قوية بمحمد رمضان وهذا ما جعله يختاره لثاني أفلامه الروائية الطويلة عقب مشروع تخرجه الأول والذي ظهر للنور عام 2015 شارك فيه النجم محمود حميدة والفنانة منة شلبي، وتم تصويره بالكامل داخل أكاديمية الفنون بالهرم.