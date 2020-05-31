«الكمامات» تضع حليمة بولند في مرمى النيران.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا كبيرا بنشرها مقطع فيديو حديث، استعرضت خلاله هدية تلقتها مؤخرا.

الهدية كانت عبارة عن صندوق كبير يضم كميات كبيرة من “الكمامات” التي تعمل على الوقاية من خطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية الكويتية أشارت في مقطع الفيديو أنها تلقت هذه الهدية من “مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع”، وأثنت على نوعية الكمامات التي تلقتها.

عدد كبير من المتابعين انتقدوا تلقي حليمة بولند كل هذه الكميات من “الكمامات”، في حين أن الطواقم الطبية تحتاج إلى هذه الكمامات أكثر منها، وطالبوا بفتح تحقيق في الأمر.

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ومن ناحية أخرى، نفى رئيس العلاقات العامة في مركز “صباح الأحمد للموهبة والإبداع”، مسؤوليته في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة من سلم العلبة للإعلامية.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد كشفت مؤخرا عن أكثر الأشياء التي تعلمتها خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامية الكويتية قالت، في حوارها مع قناة “سكوب” الإلكترونية، إن على رأس ما تعلمته في فترة الحجر هو مهارات الطبخ، مؤكدة أنها كانت لا تعلم كيف تطهو البيض، لكنها أصبحت الآن ماهرة في طهو الطعام.

وشددت على أن الفائدة لا تقتصر فقط على الطبخ، بل تعدت إلى الجانب الديني والإحساس بالنعم، لافتة إلى أنها خلال تلك الأيام تقربت من الله وشكرته على نعمه الكثيرة التي لم تكن تشعر بقيمتها من قبل.