كاري أندروود: الإخلاص سر استمرارية زواجي

متابعة بتجــــــــــرد: قالت المطربة الأمريكية كاري أندروود إن «الإخلاص» هو سر استمرارية زواجها من لاعب الهوكي الأمريكي مايك فيشر، رغم اختلاف طباعهما.

وأوضحت أندروود (البالغة 37 عاماً) أنها نباتية بينما زوجها فيشر (البالغ 39 عاماً) كان يحب مطاردة الحيوانات وصيدها، ولكن حبهما لبعضهما مكنهما من التغلب على تلك المشكلة، وتقبل كل منهما لشخصية الآخر واحترامها، منوهة بأن النقاش الهادئ يمكنهما من حل أي مشكلة تواجههما.

وأضافت: «كل منا يتعلم من الآخر، ونناقش كل الأمور بشفافية، ونختلف ولكننا في نهاية اليوم نحب بعضنا أكثر».

وذكرت أن أهم ما يعنيها هو قلب زوجها وصدق نواياه، وهما الأساس في إيمانها به كزوج واستمرار زواجهما منذ 10 سنوات، وهو ما تحاول أن تغرسه في نفوس ولديها.

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واعترفت المطربة الأمريكية بأنها لم تكن في البداية تريد إنجاب أطفال حتى جاء طفلها الأول، ومن بعدها أدركت أن الأمومة نعمة إلهية وأعظم سعادة في الدنيا.

وأشارت إلى أنها تكتب أغنياتها من واقع تجاربها ومشاعرها لكي تعبر عنها بصدق عندما تغنيها، لافتة إلى أن الحياة تسير دائماً بين مد وجزر، والمهم أن نحتفظ بهدوئنا وثباتنا.

من جهة أخرى، أوضحت أندروود أنها حاولت أن تكون صادقة في كتابها الأول «وجدت طريقي» الذي نشرته في الثالث من مارس الماضي، وضمنته تجربتها في الحياة، والمصاعب التي واجهتها حتى أصبحت نجمة.