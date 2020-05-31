متابعة بتجـــــــــرد: نشر خليل بشير المحلل والمعلق على سباقات الفورمولا 1 على تويتر عن إنطلاق بطولة الفورمولا 1 2020 في 5 تموز مع جائزة النمسا الكبرى. وعلق وزير الرياضة النمساوي سابقاً أن حكومة بلاده وافقت على إقامة سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 لكن من دون حضور الجمهور.
فيما قال شايس كاري رئيس مجلس إدارة الفورمولا 1 ورئيسها التنفيذي أن البطولة لموسم 2020 ستنطلق من النمسا بدون جمهور في بداية شهر تموز المقبل على أن يختتم الموسم من أبو ظبي في كانون الأول بعد تقسيم السباقات في آسيا، أوروبا، أميركا والشرق الأوسط. وسيقام السباق الأول على حلبة ريد بل في النمسا ما بين 3 و 5 تموز. وألغي العديد من السباقات وكان آخرها سباق هولندا .
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة العالم للفورمولا 1 2020 تنطلق من النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.