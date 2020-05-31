بطولة العالم للفورمولا 1 2020 تنطلق من النمسا

متابعة بتجـــــــــرد: نشر خليل بشير المحلل والمعلق على سباقات الفورمولا 1 على تويتر عن إنطلاق بطولة الفورمولا 1 2020 في 5 تموز مع جائزة النمسا الكبرى. وعلق وزير الرياضة النمساوي سابقاً أن حكومة بلاده وافقت على إقامة سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 لكن من دون حضور الجمهور.

فيما قال شايس كاري رئيس مجلس إدارة الفورمولا 1 ورئيسها التنفيذي أن البطولة لموسم 2020 ستنطلق من النمسا بدون جمهور في بداية شهر تموز المقبل على أن يختتم الموسم من أبو ظبي في كانون الأول بعد تقسيم السباقات في آسيا، أوروبا، أميركا والشرق الأوسط. وسيقام السباق الأول على حلبة ريد بل في النمسا ما بين 3 و 5 تموز. وألغي العديد من السباقات وكان آخرها سباق هولندا .