مشاهير تعرضوا للانتقاد بسبب نحافتهم الزائدة (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن مسألة النحافة الزائدة باتت موضع انتقاد متزايد من جانب الجمهور لأشهر النجمات والفنانات حول العالم، فبعدما كانت تلك النحافة بمثابة الموضة التي تتسابق النجمات فيما بينهن بغية الوصول إليها باعتبارها شكلا من أشكال الموضة العصرية، بدأت تنقلب الآية الآن حيث لم يعد لتلك النحافة جاذبيتها من وجهة نظر الجمهور على الأقل.

ونستعرض في القائمة التالية أبرز النجمات اللاتي تعرضن لانتقادات الجمهور بسبب نحافة أجسامهن الزائدة:

العارضة والممثلة الاسترالية روبي روز

والتي وصف المعلقون صورة نشرتها لنفسها على إنستغرام في أكتوبر عام 2017 بأنها تعاني بوضوح من فقدان للشهية، على خلفية نحافتها الشديدة وقتها.

مغنية البوب الأمريكية ليان رايمز

فقد تعرضت لسيل من الانتقادات بعد نشرها صورة أبرزت نحافتها على تويتر عام 2011.

الممثلة والمغنية الأمريكية لوسي هيل

الجمهور هاجمها بسبب نحافتها الزائدة لدى نشرها صورة لنفسها على تويتر في سبتمبر عام 2017.

النجمة سارة جيسيكا باركر

والتي تعرضت لانتقادات في 2010 بعدما أكد البعض أنها لا تتناول القدر الكاف من السعرات الحرارية، حيث كانت تعاني وقتها من حالة واضحة من النحافة.

العارضة كريستال رين

حيث أثارت كريستال رين جدلا واسعا بعد نقصان وزنها وتغير مقاسها من 14 إلى 8.

النجمة أنجلينا جولي

وتعرضت لنقصان شديد بوزنها عقب رحيل والدتها بسبب سرطان المبيض في 2007.

الممثلة والمقدمة الحوارية الأمريكية كيلي ريبا

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لم تسلم كيلي ريبا من انتقادات الجمهور التي ركزت على نحافتها ونقصان وزنها واهتمامها أكثر بالماكياج على حساب الطعام.

الشخصية التلفزيونية الأمريكية بيثيني فرانكل

والتي سبق أن تعرضت لسيل من الانتقادات الحادة على خلفية نحافتها الشديدة، التي ظهرت بها في كثير من الصور والمقابلات.

النجمة كيندال جينر

إذ سبق لكيندال جينر أن عبرت عن امتعاضها من كثرة الانتقادات التي توجه لها بسبب نحافتها الزائدة.

الممثلة الأمريكية سارة هايلاند

والتي اضطرت للخروج للرد على منتقدي نحافتها، حيث أوضحت عبر تويتر للجمهور أن نحافتها ناتجة عن مرض وليس عن نظام غذائي تتبعه.

النجمة أريانا غراندي

فقد خرجت أريانا غراندي لترد أضا على منتقدي نحافتها بتأكيدها أن ذلك حق لكل إنسان وأن له كامل الحرية لأن يصل بجسمه للشكل الذي يريده دون فرض رأي من جانب الآخرين.

النجمة آريل وينتر

والتي تعرضت لسيل من الانتقادات بعد نشرها عدة صورا لنفسها على إنستغرام في يناير 2019.

العارضة جيجي حديد

والتي سبق لها أن ردت على منتقدي نحافتها بتوضيحها أنها كانت زائدة الوزن من قبل، وأن ذلك كان دائما ما يجعلها غير مؤهلة للعمل في صناعة عروض الأزياء.

النجمة سيلين ديون

حيث سبق لسيلين ديون أن عبّرت عن رغبتها في أن يتركها الناس وشأنها بعد كثرة انتقادهم لها بسبب نحافتها.