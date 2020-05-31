وفاة الفنانة هيام طعمة.. بدأت حياتها بـ"كاسك يا وطن" مع دريد لحام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفيت الفنانة السورية هيام طعمة عن عمر يناهز 58 عاماً، في إحدى مستشفيات هولندا، بعد صراع طويل مع المرض، لتفتقد السينما السورية والعربية لوجه كان من بين الأجمل والألطف على الإطلاق.

الفنانة السورية الراحلة من مدينة حلب، قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة سواء في السينما أو التليفزيون. تخرجت من دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في مجال التدريس.

كان بدايتها في مسرحية "كاسك يا وطن"مع الفنان السوري دريد لحّام وهي في سن صغيرة في السادسة عشرة من عمرها، ومنها انطلقت واتّجهت إلى مصر وشاركت بأعمال غنائية وغنّت لسيّد مكاوي وغيره من كبار الملحّنين.

تميّزت طعمة بأدوارها السينمائية التي وصفها كثيرون أنها لا تخلو من الإغراء واللطف، لكنها اختفت بهدوء عن الوسط الفني مع نهاية تسعينيات القرن العشرين.

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أما أعمالها التليفزيونية فكان أهمها "السندريلا، الذئب، الغفران، جريمة لم ترتكب، سهرة تلفزيونية، جمال الدين الأفغاني".

بينما في السينما قدمت تسعة أعمال وهي: "غريب في الميناء، هي والعملاق، وتمت أقواله، انتبهوا أيها الأزواج، عائلة مشاغبة جداً،أنا والعذراء والجدي، يحكي أن، الشاويش حسن، إضراب المجانين".

وغيرها من الأعمال والتي كان آخرها دور المطربة ليلى مراد في مسلسل "السندريلا" مع منى زكي، كما قدّمت عدداً كبيراً من الأغنيات منها "حبنا اللي غاب"، "قرب ما تقولش لا"، وتعاونت مع عدد من الملحنين أبرزهم سيد مكاوي بأغنية "بلاش معاندة" و" ليلة مبارح"، وغيرها.

يذكر أن عدداً من الفنانين والإعلاميين كانوا على تواصل مع الفنانة الراحلة، وقد شكرت في أكثر من مرّة كل من اطمأن على صحتها، وكان منها عندما كتبت تغريدة على تويتر تشكر فيها الفنانة السورية صباح الجزائري لسؤالها الدائم عنها حيث كتبت لها تصفها بأنها صديقة العمر وتدعو لها بالصحة ولعائلتها تقول:"في محنة المرض نعرف الصديق الحقيقي من المزيف، صباح الجزائري ياصديقة العمر.. هي الوحيدة التي كلمتني مباشرة للسؤال.. الرب لايريك إلا الصحة والخير لك ولعائلتك.. بحبك قد الكون".

بعد وفاتها نعاها عدد من الفنانين السوريين منهم سحر فوزي وشكران مرتجى و صباح الجزائري وغيرهم الكثير.