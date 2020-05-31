شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا رد حمدي الميرغني على انتقاد عدم حضوره جنازة حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الفنان حمدى الميرغني، عن صمته للرد، على الهجوم الشديد، والانتقادات التي تعرض لها العديد من الفنانين، بسبب غيابهم عن جنازة الفنان حسن حسني.وقال حمدى الميرغنى عبر حسابه على موقع "انستجرام": "أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة، ‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له الأستاذ حسن حسني، استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل".‏

خيم الحزن على الجميع سواء داخل الوسط الفنى أو الجماهير بعد رحيل الفنان الكبير حسن حسنى فى الساعات الأولى من صباح أمس السبت إثر تعرضه لأزمة قلبية وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا، ليترك وراءه مشوار فنى حافل على كافة الأصعدة سواء التلفزيون أو المسرح أو السينما،

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يشار إلى أن حمدى الميرغنى شارك في موسم رمضان الماضى بمسلسل "فلانتينو"، للزعيم عادل إمام، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ لكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.