فيديو.. أنغام تطرح حفلها الغنائي بالأهرامات على "يوتيوب"

طرحت الفنانة أنغام حفلها الغنائي بمنطقة الأهرامات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل.
تم إذاعة الحفل في ثالث أيامعيد الفطر المبارك على قناة DMC الفضائية،وحصل على نصيب كبير من أحاديث روّاد مواقع التواصل الأحتماعي المختلفة، وقدمت أنغام باقة غنائية متنوعة من ألبومها الاخير "حالة خاصة جداً" ومنها"ياريتك فاهمني، هدنة، متطمنة".
يذكر أن آخر إصدارات أنغام الغنائية كانت أغنية "هنعيش مع بعض" كرسالة إيجابية لجمهورها في الظروف العصيبة التي تواجهها البلاد جراء وباء كورونا.
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