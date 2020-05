حنان أبوالضياء تكتب: السينما الجواب الشافى لحالة الهلع والخوف من الكلاب والقطط فى زمن كورونا

< نيللى كريم، أنوشكا، إيمى سمير غانم وشيرين رضا يناشدون الناس الرحمة بحيواناتهم الأليفة

يبدو أن السينما هى الجواب الشافى لحالة الهلع والخوف التى أصابت الناس وجعلتهم يتخلصون من حيواناتهم الأليفة بلا رحمة برميها فى الشوارع خوفًا من نقلها كورونا لهم، رغم أن منظمة الصحة العالمية نفت «الاسطورة الخبيثة حول نقل الكلاب والقطط فيروس كورونا للبشر»، وقالت بأنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن الحيوانات مثل الكلاب أو القطط يمكن أن تصاب بالفيروس المستجد، ولم تسجل حالات بشرية أصيبت نتيجة عدوى من حيوان أليف. الرائع أن هناك مجموعة من الفنانين قاموا بعمل فيديوهات يؤكدون فيها ان الحيوانات الاليفة لا تنقل كورونا، وناشدوا الناس بالرحمة بهم، ومن هؤلاء الفنانين هنا الزاهد ونيللى كريم أنوشكا وإيمى سمير غانم وشيرين رضا والشيخ محمود التهامى والفنان أحمد فهمى ومنى خليل، بل أن خبيرة صحة الحيوان البروفيسور فانيسا بارز من جامعة سيتى قد حثت المواطنين فى السابق على عدم الذعر، حيث لا يوجد دليل على انتقال العدوى إلى الحيوانات الأليفة، كما أشارت إلى تجربة سارس لعام 2003، وأظهرت أن القطط والكلاب لن تمرض أو تنقل الفيروس إلى البشر. وفى الواقع أن السينما تعاملت بإنسانية أكثر من البشر مع الحيوانات وقدمت عنهم افلاما رائعة على رأسها هاتشي: حكاية كلب «Hachi: A Dog's Tale»‏ من إنتاج عام 2009 قائم على قصة حقيقية لكلب وفى اسمه هاتشيكو. الفيلم هو نسخة حديثة من فيلم يابانى بعنوان «حكاية هاتشيكو» من إنتاج عام 1987. قام ببطولة الفيلم ريتشارد جير، جوان ألين، وساره رويمير. ويبدأ فى احدي اليالى وأثناء عودة البروفيسور إلى بيته صادفه كلب صغير فى محطة القطار، فيأخذ البروفيسور الكلب معه إلى بيته، اعتنى البروفيسور بالكلب فى تلك الليلة، وبعد فترة زاد تعلق البروفيسور بالكلب حتى بدأ الكلب بتوصيل البروفسيور لمحطة القطار، وأثناء حياته كان هاتشى يذهب لمقابلته عند عودته من العمل أمام باب محطة شيبويا بشكل متكرر حتى مايو 1925 عندما لم يعد البروفسور إلى المحطة فى أحد الأيام بسبب نزيف دماغى تعرض له فى الجامعة أدى إلى وفاته، إلا أن هاتشيكو لم يقلع عن عادته فى انتظار سيده أمام باب المحطة يوماً بعد يوم فى انتظار عودته، واستمر على هذه الحال عشر سنوات متتالية حتى لفت انتباه الكثير من المارة فى المحطة وانتشرت قصته. وفى أحد الأيام جاءت زوجة البروفسيور لزيارة قبر البروفيسور وفى أثناء عودتها إلى محطة القطار، فوجئت برؤية هاتشى ينتظر البروفيسور امام باب المحطة بعد مرور 10 سنوات من وفاته.

أما فندق للكلاب «Hotel for Dogs»‏ هو فيلم عائلى كوميدى أمريكى تم إنتاجه فى سنة 2009 وهو مبنى على رواية فندق للكلاب للويس دنكان، الفيلم من إخراج ثور فرودينتال، بطولة جاك أوستن وإيما روبرتس. قصة الفيلم تتكلم عن أخوين هما أندى الكبرى وشقيقها الأصغر بروس وألتى تمنعهما مربيتهما من تربية الكلب فى منزلها فيقومان بإنشاء فندق خاص للكلاب لتنضم عدة كلاب فى الحى لهذا الفندق.

أما قطط وكلاب: «Cats & Dogs»‏ أنتج سنة 2001 من إخراج لارنس جوترمان وهو يتحدث عن قطط تتحدى كلابا، من خلال كلب صغير يدعى برودى وهو كلب عادى بينما يوجد قط شرير أنتج منظمة قطط للاستيلاء على العالم بأسره فيجد برودى منظمة سرية للكلاب جواسيس تحمى منصبها كصديق مفضل للإنسان فيضطر أن يواجه هو وشركاؤه لإيقاف منظمة القطط وتخريبها مع كثير من الحركة والمغامرة.

وهناك فيلم مرقش «101 Dalmatians»‏ من إنتاج شركة والت ديزنى، وهو حكايته مستوحاة من فيلم مئة مرقش ومرقش والذى أنتج فى سنة 1961. ويتكلم الفيلم عن سيدة عجوز اسمها كرولا تقوم بخطف 99 كلبا منقطا وذلك لتصنع منها معاطف لها فتقوم بالاستعانة بلصين هما جاسبر وهوراسى من أجل سرقة الكلاب فيقوم اللصان بسرقة 15 كلبا مرقشا من منزل روجر وأنيتا ديرلى ونانى فيقوم والدا الكلب بنشر خبر الخطف للكلاب الأخرى عبر نباحها فتعلم كل كلاب وحيوانات المدينة فيسارعون لإنقاذ الكلاب ويلقى القبض على كرولا واللصين وعلى سكاينر

معاون كرولا وتعود الكلاب 101 إلى منزل آل ديرلى.

Turner & Hooch هو فيلم كوميدى شرطى أمريكى عام 1989 بطولة توم هانكس وBeasley the Dog كشخصيات تحمل الاسم نفسه على التوالى. وأخرجه روجر سبوتيسوود. يتم استدعاء المحققين لاكتشاف 8000 دولار تم العثور عليها على الشاطئ المحلى. ويأخذ سكوت هوتش بعد موت صاحبه على الفور إلى الطبيب البيطرى فى المدينة الجديدة. يناشد سكوت اميلي أن تأخذ هوتش لأنه ليس لديه خبرة فى التعامل مع مثل هذا الحيوان من قبل. ومع ذلك، تصر إميلى على أن هوتش سيكون جيدًا لسكوت، الذى يعيش بمفرده. فور عودتها إلى المنزل، تتصادم طبيعة هوتش الصاخبة والمدمرة بشدة مع روتين سكوت وأسلوب الحياة. ويتعرف هوتش على قاتل صاحبه الجندى السابق فى مشاة البحرية وخاصة أن سكوت قد توقع فى وقت سابق أن قاتل عاموس كان يجب أن يكون خبرة خاصة فى القتل حيث أن جرح الطعن الذى تم إجراؤه على عاموس يؤكد ذلك، وأنه لم يُقتل فى محاولة سرقة، ولكن من أجل أن يخفى عملية غير قانونية بالقرب من مكان إقامته. ويبدأ سكوت وهوتش بإقامة رابطة أوثق.

وهناك فيلم ماكس كلب عسكرى درب تدريباً عالياً، ويتقدم ماكس الخطوط الامامية فى أفغانستان إلى جانب مدربه المارينز كايل وينكوت. ولكن الأمور تسوء بشكل رهيب عندما اصيب كايل بجروح أدت إلى وفاته، ويصب ماكس بالصدمة من جراء فقدان أفضل رفيق له، ولم يعد قادراً على البقاء فى الخدمة. و لما أعيد ماكس إلى الولايات المتحدة، وجد ان الانسان الوحيد القادر على التواصل معه هو شقيق كايل، أى جوستن الذى هو فى سن المراهقة، لذا تم اعتماد ماكس من قبل عائلة كايل. الممثل توماس هادن شورش يقول عن الفيلم الجديد ماكس: انها قصة تستحق الكلام عنها:“الناس لا يعرفون عن وحدات كلاب الحرب وكلاب الخدمة إلا أموراً سطحية، ولكن كيف هى تصرفاتهم وهم فى المعركة، و فى إطفاء الحرائق. كيف يتم تدريبهم لمتابعة بلا هوادة إنقاذ الأرواح وصيد العدو بكل صراحة، وأنا فقط اعتقد أنها قصة فريدة من نوعها للغاية ويجب أن يقال ذلك بصوت عال، وبالنسبة لى فهو الشيء الأكثر جاذبية حول هذا الموضوع، فهى تبدأ من دراما زمن الحرب، لتصبح دراما عائلية، ولكن عناصر الحرب مهمة لسرد قصتنا “فيلم ماكس من بطولة جوش وينجينز فى دور جوستن سينكوت، ولورن غراهام فى دور الام باميلا، والحائز على الأوسكار ثوماس هادن فى دور الاب. أما الممثل جوش ريجينز فيقول:“ الحيوانات رائعة، أريد أن أقول بأنها دربت بشكل جيد، المدرب يمكنه أن يقول لهم أرجعوا ألسنتكم إلى أفواهكم فيفعلون ذلك. لذا فهم مدربون جيداً. ”وفى الواقع كان هناك خمسة كلاب لتصوير البطل الفخرى للفيلم وجوش ويجيتز أحب فرصته للمشاركة مع الكلب البلجيكى من نوع مالينوا.

أما فيلم «نداء البرية» The call of the wild مأخوذ عن رواية للكاتب جاك لندن، الرواية ترجمت إلى 47 لغة، لأول مرة فى عام 1935 من بطولة كلارك جيبل والمرة الثانية كانت فى عام 1972 من بطولة شارلتون هيستون. ومسلسل «نداء البرية 1978» من بطولة باك تشالى براون، وإخراج فيل رومان، وقدم المخرج بيتر سفاتيك والممثل روتجر هوبر عام 1997 الفيلم التليفزيونى على حلقات بعنوان «نداء الكلب البرى» بطولة روتجر هوبر. ومسلسل «نداء البرية» من إخراج زيل دالين، وبطولة شيف ميير وريتشل هيوارد. والفيلم أحداثه فى منطقة كلوندايك فى شمال غرب كندا بين عامى 1896 و1899، خلال البحث عن الذهب فى المنطقة،

وهى فترة كان الطلب فيها كبيرا على كلاب الزلاجات القوية، ثم تبدأ أحداث الفيلم فى التوارد بكثير من التشويق الموجود أصلا فى الرواية، ويظهر «باك» وهو كلب من نوع سينت برنارد سكوتش كولى، يعيش حياة دلال فى سانتا كلارا فى كاليفورنيا مع مالكه القاضى ميلر، يؤدى دوره برادلى ويتفورد. فى إحدى الليالى يُخدع «باك» ويُختطف من المنزل، ويباع لشركة شحن فى منطقة يوكون فى كندا، ثم يباع هناك مرة أخرى لبيرو، أثناء الرحلة، يتقاطع طريق «باك» مع جون ثورنتون، يؤدى دوره هاريسون فورد، وهو رجل وحيد اشتعل رأسه شيبا، يتجول فى البرارى بعد فقدان ابنه وزوجته، فيتصادق «باك» وفورد ويخرجان فى رحلة لاستكشاف الذهب فى مقاطعة يوكون، يتغير «باك» ويبتعد شيئا فشيئا عن الحياة الحضرية وأسيادها البشر، ليكون وسط محيطه الطبيعى وبين أقرانه بعد انجذابه إلى البرارى.

اقتبست قصة فيلم Garfield من كتاب كوميك صدر عام 1978، ليتحول الفيلم بعدها إلى واحد من أفضل الأفلام التى تحدثت عن القطط، فـ»جارفيلد» القط الغاضب المنزعج دومًا الذى يعشق المشاكل واللازانيا بلا حدود، جعل العالم بأكمله يقع فى غرام القطط وأفلام الرسوم المتحركة، ومنذ صدوره فى السينمات عام 2004، صدر منه أجزاء أخرى عام 2006، و2009، وبكل تأكيد هذه السلسلة قادرة على أن تنسيك همومك اليومية.

وهناك فيلم The Cat From Outer Spaceمن الأفلام الكلاسيكية التى تناولت حياة القطط، وصدر عام 1970 وبالتالى لا يجب أن تتوقع مشاهدة مؤثرات بصرية مذهلة، لكن عليك أن تتوقع قصة مسلية وذكية ونهاية سعيدة تثلج صدرك، مع بعض المشاكل المرتبطة بالفضائيين. يحكى الفيلم عن 3 علماء يساعدون القط «جايك» على إصلاح مركبته الفضائية للعودة إلى وطنه إلا أن جيشا من المسؤولين عديمى الكفاءة يعرقلون طريقهم.

أما فيلم Nine Lives «9 أرواح» كوميدى خفيف يحكى عن رجل أعمال يقوم بدوره كيفن سبيسى يستيقظ ليجد نفسه محبوسًا فى جسد قط، وتدور معه مغامرات مسلية. شاركه فى البطولة جينيفر جارنر وكريستوفر واكن، والفيلم يصلح للمشاهدة العائلية، كما يحتوى على مشاهد مكثفة للقط، ورغم أن أحد أبطال الفيلم مارك كونسولوس يعانى من حساسية ضد القطط فإنه تمكن من التمثيل فى الفيلم. أما فيلم Pet Sematary للمخرج ستيفن كينج. عن القط «تشرشل» هنا يختلف عن القطط المنزلية الأليفة التى نشاهدها فى أفلام الأنيميشن، فهو الشرير الرئيسى فى الفيلم، و»ستيفن» فى هذا الفيلم يجعلك تحظى بكوابيس لا تنتهى من مجرد قط.

فيلم Stuart Little يحكى الفيلم عن غيرة الط «سنوبول» من «ستيوارت» الفأر الذى يأخذ اهتمام أصحابه به، وكراهيته تقريبًا لكل شيء، سواء فئرانا أو كلابا أو طيورا، ومع تطور الأحداث تتغير شخصية «سنوبول» وينقذ العائلة بأكملها مع الفأر «ستيوارت». وPuss In Boots تعود قصته إلى عام 1600، ثم تم إعادة إنتاجها على مدار السنين، مرة على شكل مسلسل تليفزيونى، وأخرى على هيئة فيلم أنيميشن، جميعها تشترك فى قصة القط الشجاع الذكى الماهر فى استخدام السيف الذى يرتدى حذاء عاليا يشبه رعاة البقر، والذى شاهدناه فى فيلم Shrek، ثم فى فيلم Puss In Boots عام 2011 بأداء صوتى لأنطونيو بانديراس فى دور القط «بوس»، يشاركه البطولة سلمى حايك وبيلى بوب، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا ساحقا.

أما فيلم Alice In Wonderlandمغامرات أليس فى بلاد العجائب من القصص الشهيرة فى عالم الأطفال والكبار؛ فجميعنا نعرف «أليس» التى يقودها حظها إلى مغامرات خيالية تأخذ فيها حبوبا تجعلها تكبر وتصغر فى الحجم، ويرافقها فى مغامراتها القط «شيشاير» صاحب الابتسامة الساخرة والغريبة، والذى يمتلك القدرة على الاختفاء، وفى النسخة التى أخرجها تيم بورتون عام 2010 من بطولة جونى ديب وآن هاثاواى نرى تجسيدا لطيفا لشخصية القط. فيلم Grumpy Cat’s Worst Christmas Everعن شخصية «جرامبى كات» أو القط الغاضب، وهى شخصية شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ورغم ذلك لا يعرف كثيرون أنها تمتلك فيلما خاصا بها، ورغم أن الفيلم ليس مضحكًا مثل النكات التى ظهرت على شخصية «جرامبى كات» عبر الإنترنت، لكن ما زال يستحق تجربة المشاهدة، إضافةً إلى كون الفيلم يعطى دروسا مهمة لو شاهده معك طفلك.

فيلم The Secret Life Of Petsيتناول حكايات أكثر من حيوان عما يفعله كل منهم بعد أن يترك صاحبه بمفرده فى المنزل ويذهب للقيام بأنشطته اليومية. وفيلم Batman Returns عن رجل أعمال فاسد ورجل على شكل بطريق غريب «يقوم بدوره دانى ديفيتو» يحاولان السيطرة على مدينة جوثام، بينما المرأة القطة «تقوم بدورها ميشيل فايفر» لها خطة أخرى للسيطرة على المدينة، فى الوقت الذى يواجه فيه «باتمان» «يقوم بدوره مايكل كيتون» كل هؤلاء، الفيلم ترشح لجائزتى أوسكار منهم أفضل مكياج وأفضل مؤثرات بصرية.

wendy and lucy الفيلم درامى، الفيلم عن قصة بنت اسمها «ويندى» شبه مفلسة تضطرها الظروف للسفر إلى ألاسكا للبحث عن العمل برفقه كلبتها «لوسى» وأثناء طريقها للسفر تتعرض ويندى لكثير من الظروف الصعبة وتتعطل عربتها ويتم اعتقالها بسبب سرقة أكل للكلب وبعد إطلاق سراحها تكتشف انها كلبتها غير موجودة وتضطر للبحث عليها وفى النهاية تجدها فى بيت اناس قرورا ان يأخدوا «لوسى» ويحتفظوا بها.