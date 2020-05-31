نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة تجمعها بالفنان الراحل حسن حسني في آخر عمل فني له معها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكانت الصورة من المسلسل الرمضاني "سلطانة المعز" الذي يعتبر آخر ظهور فني للراحل ، وعلقت غادة على الصورة قائلة:" فني للراحل ، وعلقت غادة على الصورة قائلة:"

الله يرحمك يا فنان ياعظيم يا محترم حسن حسنى وكان لي الشرف الحمد لله أن يكون أخر عمل لك مسلسل سلطانة المعز معانا فى Advertisements رمضان، الى نورتنا فية وزدتنا شرف هتفضل الضحكة الحلوة الى كانت دايما بتسعدنا وانا لله وانا اليه راجعون الجنة باْذن الله ونعيمها ". رمضان، الى نورتنا فية وزدتنا شرف هتفضل الضحكة الحلوة الى كانت دايما بتسعدنا وانا لله وانا اليه راجعون الجنة باْذن الله ونعيمها ". رحل القدير حسن حسني فجر اليوم عن عمر يناهز الـ89 عاماً، إثر ازمة قلبية مفاجئة انتقل بسببها إلى غرفة العناية المركزة لعدة أيام في إحدى المستشفيات حتى وفاته.



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كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. آخر أعمال الفنان حسن حسني قبل رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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