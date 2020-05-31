كشفت مصادر صحافية لبنانية معلومات جديدة عن حبيبة الفنان وائل كفروي التي ربما يدخل معها القفص الذهبي وهي شانا عبود.

وقالت المصادر إن عبود سبق وأن تزوجت وهي مطّلقة بعد تجربة زواج لم تستمر لفترة طويلة. كما ذكرت المصادر من معلومات خاصة أن هناك إستحالة للحصول على تعليق من طليقة وائل كفوري أنجيلا بشارة، بحسب الاتفاقية المبرمة بينهما تحت اشراف محامي الفنان وائل كفوري، النائب هادي حبيش، وتؤكد المعلومات أن الهدنة ما زالت مستمرة بين الطرفين، بعد أن نفذ كفوري بعض الالتزامات العائلية المتفق عليها بينه وبين أنجيلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات جديدة عن حبيبة الفنان وائل كفوري وطليقته ممنوعة من التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.