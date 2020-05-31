الموزع أحمد إبراهيم يقضي إجازة العيد مع أسرته بعد انفصاله عن أنغام

حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على قضاء إجازة عيد الفطر بصحبة أبنائه، من زوجته الأولى ياسمين عيسى، وذلك بعد انفصاله غير الرسمي عن المطربة أنغام.
حيث شارك إبراهيم متابعينه بصورة له مع ابنه عيسى، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلق عليها: ” عيسى أغلى الحبايب”.
وكانت أنغام قد رفعت قضية خُلع من الموزع أحمد إبراهيم بعد زواج دام عامًا، وقصة حب كبيرة جمعتهما مؤخرًا وشهد عليها الجمهور والوسط الفني.
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