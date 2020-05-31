بالفيديو – فضل شاكر يُغني الطرب في “غيب”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أحدث أعماله الغنائية، أغنية “غيب” عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. الأغنية باللهجة المصرية تنتمي إلى النمط الطربي من ألحان وليد سعد وكلمات محمد الرفاعي وتوزيع أحمد ابراهيم. وحققت أغنية “غيب” فور صدورها انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وحققت بعد ساعات من طرحها أكثر من ربع مليون مشاهدة.

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