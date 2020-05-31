فضل شاكر يعود بأحدث أعماله الغنائية غيب

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية "غيب" باللهجة المصرية، من كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى المكس والماستر لياسر أنور.

وتقول كلمات الأغنية التي جاءت باللهجة المصرية

غيب عن عيني لو مرتاح

واعتبره حب وراح

وانساني ... عن نفسي مش هانساك

روح ... مش فارقه عندي كتير

جوايا حب كبير

وكفاية... اللي انا عشته معاك

في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني

وعايزني آنسى

زاي يا عمري يا حته مني

معقول هاتبعد

يا ريت جاوبني

الخوف قاتلني

لو سهل تنسى انا عمري ما نسى

وغصب عني يااااه ده اللي افتكرته حبيب

بيقولي كله نصيب

اه يا قلبي ده مفيش كلام يتقال

بان كل اللي كان جواك

من جوه انا شايفك ريحني جوايا الف سؤال.

وأعرب شاكر عن سعادته بالعمل الجديد متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره على امتداد عالمنا العربي، مؤكداً بأن الاعمال القادمة تتميز باﻟﺘﻨﻮع واﻻﺑﺘﻜﺎر والارتقاء بالذائقة الفنية الغنائية.

وأضاف بان الفريق الفني يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة، لخمس أغنيات جديدة، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي، وسيتم اطلاقهما تباعاً خلال العام 2020.



