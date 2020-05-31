تراند اليوم : بالفيديو .. فيفي عبدة ترثي الراحل حسن حسني

بمقطعي فيديو وصورة نعت الفنانة فيفي عبده، الفنان الكبير حسن حسني، الذي توفي فجر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، نشرت الفنانة فيفي عبده صورة الفنان الراحل حسن حسني، معلقة عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عشرة العمر الفنان القدير حسن حسني الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب.. نسألكم الدعاء”.

وبعد ذلك نشرت مقطع فيديو من مسرحية “حزمني يا” التي جمعتهما سويًا، وغنت له بصحبة الفنان مدحت صالح وشريف منير: “يا زواوي يا أخويا” لحسن حسني، معلقة عليه: “الله يرحمك برحمته ‏حبيبي يا غالي”.

واختتمت فيفي عبده رثاءها بنشرها مقطع فيديو أثناء تكريم الفنان الراحل حسن حسني، في مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت على الفيديو: “في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا حبيبي يا غالي”.