سعد الصغير ينتقد غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني: «يخافوا من إيه.. كلنا هنموت»

الأحد 31 مايو 2020

انتقد الفنان سعد الصغير غياب الفنانين عن جنازة الراحل حسن حسني، بعلّة تفشي جائحة «كورونا» والتزامهم بالحجر المنزلي.



ولم يحضر دفن جثمان الفنان، الذي رحل أمس عن عالمنا في عُمر الـ89 عامًا، سوى عدد قليل من الفنانين، على رأسهم «الصغير»، الذي ظل يرتدي الكمامة مُلتزما بالإجراءات الوقائية، إلى جانب الفنانين أحمد بدير ومنير مكرم ومحمد الصاوي.

وقال «الصغير» عبر برنامج «ET بالعربي»: «عم حسن طيب أوي، كنت عيل صغير وأول مرة أقف قدام الكاميرا في فيلم (لخمة راس)، جابني وقالي هتقول كذا، توقعت الفنانين كلهم يجوا عشان نصلي عليه كلنا.. الناس اللي ماجتش عشان كورونا أنت جاي عشان تتعظ والواحد بيجي عشان يتعظ».

وتابع: «يلا كل واحد معاه عذره، كنت متوقع الفنانين يروحوا، يخافوا من إيه كلنا هنموت، زعلان جدًا أن الفنانين كلهم ماجوش».

يذكر أن الفيلم الأول لـ«الصغير» مع الراحل، يدور حول صابر الأب (حسن حسني) الذي يحلم أن يلتحق ابنه يوسف، الفنان أحمد رزق، بكلية الشرطة ولكن كلية الشرطة لم تقبل يوسف لسمنته الزائدة.

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ويقع صابر في مشكلة كبيرة لأنه اقترض مالًا من أهل المنطقة فيتظاهر يوسف أنه قُبل في الكلية ويلبس بدلة طالب بكلية الشرطة ويسافر إلى والدته، وفي الأوتوبيس تتبدل حقيبته مع حقيبة المجرم نخنوخ التي تحتوى على رأس قتيل. عُرض الفيلم في 2006، من إخراج أحمد البدري وتأليف أحمد عبدالله.

يذكر أن الفنان حسن حسني رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجأة، أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح السبت. وشيعت جنازة الفنان من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وتمت صلاة الجنازة ودفن الجثمان هناك.

ولد «حسني» في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، وحينما كبر أنضم إلى المسرح العسكري التابع للجيش (توقف المسرح مع هزيمة 5 يونيو 1967) ثم انتقل للمسرح القومي وزادت شهرته.

وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «سلطانة المعز» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وعرض في شهر رمضان الماضي، وفيلم «خيال مآتة»، في 2019، بطولة الفنان أحمد حلمي.

وتكرّم الفنان قبل رحيله من نقابة المهن التمثيلية، ومن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي والفنان محمد سعد. وفي 2018، حصل على تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي، وقال على المسرح: «أنا سعيد أوي وفرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسة عايش. والله بكلمكوا جد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكم لسه، فشكرًا أنا سعيد بيكوا أوي، ألف شكر».