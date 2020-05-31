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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من فيروس كورونا.. نجم GOT يتدرب على جولف الأقراص الضخمة "فيديو" والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
شارك النجم العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند في مسلسل Game Of Thrones ، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له اثناء لعبة بالاقراص الضخمة للجولف من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يعيشه بسبب تفشي وباء كورونا.
ونشر تورمند مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والذي ظهر فيه على ضفاف احدي الشواطئ وهو يقوم بالتدريب على القرص الضخم للجولف.
وأعلن هيفجو في منتصف ابريل الماضي، عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبه زوجته.
ونشر "تورمند" صورة له بصحبه زوجته عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليعلن شفاءه من المرض بشكل كامل، وكتب قائلاً: "لقد تعافينا تماماً وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي داخل المنزل، أصبحنا في النهاية أمنين وسليمين من المرض، كنا محظوظين لأننا التزمنا بالتعليمات مبكرًا في بداية الإصابة، نرسل حبنا ودعمنا لكل المصابين بالفيروس في جميع انحاء العالم، شكرا على دعمكم لنا، وتذكروا دائمًا أن تتخطوا كل الاحتياطات اللازمة وتغسلوا أيديكم".
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