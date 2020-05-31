افتراضياً.. اختبر موهبتك في البيت

السبت 30 مايو 2020

بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة، وفي زمن الكورونا تأخذ البرامج شكلاً مختلفاً عن المعتاد، برامج الألعاب والترفيه وضيوفها يتواصلون عن بعد، والمواهب التي اكتشفها الناس عن أنفسهم، يختبرونها أمام الجمهور ضمن برنامجي "مين يكون؟" و"صنع في البيت"، اللذين يُعرضان على MBC1 و"MBC العراق". ذلك ضمن أجواء الألعاب والترفيه، ينطلق برنامج "مين يكون" مع سهى نويلاتي، وهو الصيغة العربية لبرنامج Incognito الذي يعتمد على استضافة المشاهير وهم متنكرون، وسيكون المطلوب من المتسابقين تخمين هوية النجم المتخفي. ويتقاسم المشتركون المبلغ الذي تمكنوا من تحقيقه عند اكتشاف اسم الضيف. وفي هذا الإطار، يجتمع ثلاثة مشتركين من مختلف أنحاء المملكة افتراضياً من خلف الشاشات، ضمن حلقات تمتزج فيها المسابقات مع الدردشة مع مقدمة البرنامج. ولن تكون المهمة بالسهولة المتوقعة، فالضيف سيكون متخفياً، كما سيتم تغيير صوته تقنياً، وسيجيب على أسئلة المشتركين الثلاثة، حيث يطرح كل مشترك سؤاله ضمن خمس جولات متتالية، تتيح تخمين هوية نجم الحلقة.



وضمن اكتشاف المواهب يتخذ أسلوباً مختلفاً عن المعتاد ضمن برنامج "صُنع في البيت" (Made in Quarantine)، هو برنامج ترفيهي اجتماعي فني يتبارى المشتركون فيه من خلال إرسالهم فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي بعد انتشار وباء الكورونا، للفوز في نهاية كل حلقة بمبلغ مالي. ففي ظل الإقامة المنزلية الجبرية، بات لكل فرد متسعاً من الوقت لاكتشاف مواهبه المخبأة، وتطوير نفسه والعمل عليها، وإظهارها بطريقة مبتكرة. وقد كرّس العديد من الناس خلال هذه الفترة الاستثنائية وقتهم للعمل في خدمة المجتمع ومساعدة الغير، أو من خلال نشر التوعية بين الأفراد. وتضم لجنة تحكيم البرنامج النجم المصري محمد هنيدي، والممثلة والإعلامية السعودية أسيل عمران، فضلاً عن هشام الهويش الذي سيتولى تقديم الحلقات في الوقت نفسه.