السبت 30 مايو 2020

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تأجيل مهرجان الشارقة القرائي الافتراضي حتى الربع الثالث من العام الجاري 2020، حيث كان من المقرر أن يقام في 27 من مايو الجاري بمشاركة أدباء وفنانين ومبدعين إماراتيين عرب وأجانب، وعلى منصة تواصل افتراضية تخاطب الجمهور من مختلف بلدان العالم، ومن الفئات العمرية كافة. وجاء قرار التأجيل لتزامن الموعد الأول مع فترة الامتحانات الدراسية للطلبة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من البلدان، إذ تستهدف الكثير من فعاليات المهرجان الشباب واليافعين والأطفال وأولياء أمورهم، وتسعى إلى فتح حوار بنّاء معهم عبر جلسات ونقشات مفتوحة مع كتاب وأدباء وفنانين، لتشجيعهم على الاستثمار في الأوقات التي تتيحها الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

