ليبيا تسجل 12 إصابة جديدة في مدينة سبها ليرتفع المزيد

سجلت ليبيا، السبت، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بؤرة انتشار المرض الجديدة، وشفاء 9 آخرين.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، إن الحالات الجديدة مخالطون لحالات سابقة تم الكشف عنها في مدينة سبها.

وأوضح أنه استلم 322 عينة من معاملها في طرابلس ومصراته وسبها وبنغازي والكويفية، وكانت النتائج 310 عينات سالبة، من بينها 9 عينات لمرضى سابقين تم شفاؤهم، و12 عينة موجبة جديدة لمخالطين لحالات سابقة من مدينة سبها.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 130 حالة، بينها 50 متعافٍ، و5 وفيات.

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وكانت السلطات الليبية قد كشفت، الأربعاء، عن حالة إيجابية في مدينة سبها جنوبي البلاد، لعائدة من تركيا عبر مطار مصراتة، لينتشر الوباء بين المواطنين في المدينة، وخلال 4 أيام تزايدت الحالات المكتشفة في المدينة لتصل إلى 51 حالة بعد أكثر من أسبوعين من عدم تسجيل ليبيا لأي حالات.

وقررت السلطات المختصة منع التنقل من وإلى مدينة سبها مع تطبيق حظر تجول كامل داخل المدينة لمدة 7 أيام.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.