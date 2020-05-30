مايكل سكوفيلد حديث السعوديين بشكل مفاجئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دشن مغردون عبر تويتر وسما بعنوان "مايكل سكوفيلد" ليتصدر قائمة الترند في السعودية، وتداول المعلقون صورا وفيديوهات للممثل وينتورث ميلر الذي أدى دور سكوفيلد في المسلسل الأمريكي الشهير Prison Break.

وأبدى المغردون إعجابهم بشخصية مايكل سكوفيلد التي يؤديها وينتورث ميلر بحرفية عالية، فيما لا يوجد سبب رئيسي معين وراء تذكرهم للمسلسل ذي الأجزاء الخمسة، إلا أن قصة الهاشتاج بدأت عندما أطلق أحد المغردين وسم "مايكل سكوفيلد" ليحظى بتفاعل واسع بين السعوديين.

وجاء في التعليقات: "هالمسلسل بطل بمعنى الكلمة، وكل شي فيه واقعي والخطط منطقيه، وسكوفيلد أبدع مره حلو ما اقدر اوصفه".

وعلق آخر: "مايكل سكوفيلد اقوى ابداع ممكن تشوفه بحياتك مسلسل فخم ما ينتسى والتشويق الف".

وكتبت إحدى المغردات: "انا العشق حقي ماهون احلى شخصيه والثاني مايكل سكوفيلد صح المسلسل صار قديم بس مررره حلو وما يمنع نشوفه مرتين ثلاث عادي".

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ومسلسل بريزون بريك (Prison Break) أحد أشهر وأنجح المسلسلات التي تم تقديمها خلال الألفية الثالثة، حيث سجل نسب مشاهدة بالغة الارتفاع وحظي بجماهيرية واسعة في مختلف دول العالم، مما دفع البعض إلى وصفه بالمسلسل الأسطورة واعتبره آخرون المسلسل الأكثر تشويقاً في تاريخ الدراما.

تدور الحبكة الرئيسية لمسلسل بريزون بريك (Prison Break) حول المهندس مايكل سكوفيلد الذي يرتكب جريمة سطو على أحد المصارف ومن ثم يستسلم للشرطة ليتم الزج به في سجن “فوكس ريفير” شديد الحراسة، ومن ثم يتضح أن مايكل فعل ذلك حتى يكون قريباً من شقيقه لينكون بوروز -المُحتجز في السجن نفسه- لاتهامه بقتل شقيق نائبة الرئيس الأمريكي، وأنه قد وضع خطة مُعقدة ومُحكمة لتهريبه من السجن وإنقاذه من كرسي الإعدام الكهربائي الذي ينتظره وقد خبأ تفاصيل خطته وطريق هروبهم ضمن نقوش الوشم الذي يغطي جسده.

وينتورث ميلر الذي جسد شخصية مايكل سكوفيلد هو ممثل أمريكي ولد في 2 يونيو1972 بمدينة أوكسفوردشاير الإنجليزية انتقل وعائلته إلى ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصل على ترشيحٍ لجائزة غولدن غلوب في فئة "أفضل أداءٍ من قبل ممثل في مسلسل تلفزيوني - درامي عن دوره في سلسلة فوكس "Prison Break". كما تم ترشيحه لجائزة Saturn Award و Teen Choice Award.