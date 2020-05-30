انهيار زوجة حسن حسني وأحفاده في جنازته

شيع خلال الساعات القليلة الماضية جنازة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك من مستشفي دار الفؤاد التي كان يرقد بها خلال الساعات الماضية.

وقد اتم المشيعين صلاة الجنازة علي المقابر، وحرص عدد كبير من اقاربه علي التواجد بالمقابر مرتدين الكمامات لمقاومة فيروس كورونا المستجد الذي كان سببا في ان يودع نجوم الفن الفنان حسن حسني الكترونيا لصعوبة حضورهم والتزامهم بالحظر المنزلي. ولم تتحمل كل من زوجته وأحفاده الصدمة وانهاروا بالبكاء خلال مراسم توديع الجثمان.

وتحولت صفحات نجوم الفن علي مواقع التواصل الاجتماعي الي دفاتر عزاء، فكتبت الفنانة شريهان عبر حسابها علي تويتر وقالت " تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه.. وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

وكتب الفنان محمد حماقي، عبر حسابه على تويتر "‏وداعاً الفنان القدير ‎حسن حسني.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وكتبت هند صبري عبر حسابها على تويتر "‏فقد الفن العربي واحدا من كباره وممثليه العظام الذي أسهم في إسعاد الشعب العربي كله منذ سبعينات القرن الماضي وحتى الآن..جمعنا فيلم أحلى الأوقات.. رحل الفنان الكبير حسن حسني رحمه الله وخالص العزاء لأسرته"

Advertisements

وكتب الفنان أحمد صلاح السعدني ‏"الأب والخال والعم والأستاذ حسن حسني.. ربنا يرحمك ويغفر لك بقدر ما اسعدتنا وساعدتنا وحبتنا وحبيناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".