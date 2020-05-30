رسالة مبكية من حسن حسني لجمهوره قبل وفاته

ودع الكثيرين من محبي الفنان الكبير حسن حسني جثمانة إلي مثواه الأخير وحرصوا علي نعيه بالعديد من الجمل المميزة التي أظهرت حب الكثيرين له ، كما حرصوا أيضا علي نشر رسالته الهامة المؤثرة التي أطلقها خلال تكريمه بأحد المهرجانات الفنية .

حيث قال حسن حسني خلال تكريمه "سعيد أنهم كرموني في حياتي قبل أن أموت، لا حقيقي انا سعيد انهم افتكروني وكرموني وانا لسه موجود " ، وتفاعل معه الكثيرين من الحضور الذي أنطلقت ضحكاتهم بسبب جملته المؤثرة .

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان حسن حسني كان مسلسل سلطانة المعز مع الفنانة غادة عبدالرازق والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضين، أما أخر أعماله السينمائية كان فيلم خيال مأته مع الفنان أحمد حلمي.

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وقالت الفنانة نادين نسيب نجيم ""اليوم.. فقدت ساحة الفن العربي، أسطورة من الأساطير.. وداعًا يا من رسمت الضحكة والبهجة على وجوهنا جميعًا.. وداعًا يا مدرسة الفن.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي نعي حسن حسني عبر حساباتهم الشخصية علي مواقع التواصل، فقال الفنان هاني رمزي عبر تويتر"‏الله يرحمك يا أبويا.. الله يرحمك يا غالي.. الله يرحمك يا أسطورة.. فراقك صعب قوي، لكن هي الدنيا كده.. البقاء لله حسن حسني، الله يرحمك، ‎حسن حسني في ذمة الله".

وكتبت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عبر حسابها على تويتر "‏شو بزعّل هالخبر.. الله يرحم الفنان الطيب حسن حسني.. كان ليا الشرف ألتقي بواحد من عمالقة الفن والكوميديا.. تعازي الحارة لشعب مصر وكل محبينه والله يصبر أهله".

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