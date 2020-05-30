كيف ظهر الفنان حسن حسني في آخر صورة له قبل وفاته؟

توفي الفنان المصري القدير حسن حسني صباح اليوم -السبت- عن عمر يناهز 89 عاماً داخل مستشفى دار الفؤاد في مصر، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.

وكان آخر ظهور للنجم الراحل قبل أيام، حيث نشر الفنان الشاب محمود ياسين، حفيد النجم محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهو يجلس بجوار النجم حسن حسنى، الذى أطل على جمهوره مبتسمًا وبدا فى حالة صحية مستقرة آنذاك.

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الراحل من مواليد عام 1931، وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عدداً من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتليفزيون اقتربت من 500 عمل فني، ليسجل مشاركات بارزة في عدد من الأعمال الفنية الهامة مثل: ( بوابة الحلواني، أبو العلا 90، المال والبنون، الكرنك، زوجة رجل مهم، الهروب، المواطن مصري، البريء، ناصر 56، رأفت الهجان، ع الرصيف، حزمني يا، عفروتو، وغيرها...)، ويعد الراحل هو القاسم المشترك لأبرز أفلام الكوميديا المصرية في العقدين الأخيرين، والتي شارك فيها إلى جانب عدد من النجوم الشباب مثل محمد سعد ومحمد هنيدي وأحمد حلمي والراحل علاء ولي الدين وغيرهم.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل هو مسلسل "سلطانة المعز" أمام الفنانة غادة عبد الرازق والذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2020، كما كانت آخر أعمال السينمائية هو فيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، وتم عرضه في موسم عيد الأضحى من العام الماضي.