شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل عام وأنتى والدتى وصديقتى وجدة بناتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هند صبرى، بعيد ميلاد والدتها، اليوم السبت، بنشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت هند فى تعليقها على الصورة لتهنئة والدتها، "كل عام وأنتى والدتى وصديقتى وابنتى وجدة بناتى.. الله يحفظك ويطول فى عمرك".

جاء هذا بعدما نعت الفنانة هندى صبرى، وفاة النجم الكبير حسن حسنى، الذى وافته المنيه إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه توفى بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، وقالت الفنانة هند صبرى، عبر حسابها الرسمى بتويتر :"فقد الفن العربى واحدا من كباره وممثليه العظام الذى أسهم فى اسعاد الشعب العربى كله منذ سبعينات القرن الماضى وحتى الآن، جمعنا فيلم أحلى الاوقات، رحل الفنان الكبير حسن حسنى رحمه الله وخالص العزاء لأسرته".

يشار إلى أن النجمة هند صبرى، عادة ما تقضى معظم وقتها خلال العزل الصحى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، فى ممارسة هواية القراءة، حيث سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة لأخر كتاب تقرأه حاليا عن الممثلة باربرا إيوينج، وهى مؤلفة وكاتِبة وممثلة نيوزلندية، ولدت عام 1944 بلندن، وعلقت على صورتها قائلة :"تحية إلى كتاب مثير للاهتمام أقرأه حاليًا: الممثلة باربرا إيوينج".

وقبل عدة سنوات، كانت قد أطلقت هند صبرى، هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى يحمل اسم "كتبجية"، وهو مبادرة تهدف من خلالها إلى مشاركة متابعيها ما تقرأ، على أن يبادلونها نشر ما يقرأونه عبر نفس الهاشتاج، وذلك فى محاولة لدعم القراءة.

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ووجهت رسالتها إلى الأطباء والممرضين وجميع العاملين فى القطاع الطبى والصحى وقالت: أنت الجيش الأبيض حقيقي، والشجاعة التى يتحلى بها الطاقم الطبى مماثلة لشجاعة ضباط الجيش والشرطة فى حماية اوطانهم وشعوبهم، ولهم منا كل التحية والتقدير.

وعن المرأة قالت إن المرأة بطلة حقيقية فى الوقت الحالي، فهمى تقوم بجميع واجباتها تجاه عملها وتجاه أسرتها، فأنا شخصيًا أعمل "مُدرسة وطباخة ودبلوماسية" أقوم بالتدريس لبناتى، وأقوم بالطبخ ومهام المنزل، كما أقوم بجميع متطلبات عملى.