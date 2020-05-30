شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يترحم على حسن حسنى: "الله يرحمك يا زواوى يا اخويا وابويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن خلفها رحيل وموت الفنان الكبير حسن حسني في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث حرص علي نعيه العديد من النجوم والنجمات ممن عملوا معه، ومن هؤلاء النجم شريف منير الذى نشر عبر حسابه علي موقع انستجرام صورة له بجانب الفنان الراحل ومعهما المطرب مدحت صالح، وهي الصورة التي التقطت في كواليس مسرحية : "حزمني يا" الشهيرة، وعلق شريف منير علي الصورة بكتابة : "رحمة الله عليك يا حبيبي"، وذلك بعدما حرص شريف منير أيضاً في وقت سابق من اليوم فور معرفة الخبر بنعي الفنان القدير بكتابة :"رحمة الله عليك يا أستاذي الكبير.. الله يرحمك يا زواوي يا بويا وخويا".



شريف منير وحسن حسنى

وكان توفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

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وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.