سفير فرنسا ببيروت يكرم ماجدة الرومي

من قصر الصنوبر في بيروت، شكرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي السفير الفرنسي المعتمد في لبنان برونو فوشيه، متحدثة في تعليقها عن قوة العلاقة التي تجمع البلدين.

ونشرت الماجدة مجموعة صور لها تجمعها مع السفير الفرنسي، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل، وكتبت: “شكر وتقدير لسعادة السفير الفرنسي والسفارة الفرنسية في لبنان … أخذتني روعة وجمال هذه الجوهرة وسط بيروت ..وسعيدة بإهدائك وسأحتفظ به كعلامة قيمة على متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا عنوانها الاحترام والاخوة والصداقة …اتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم”.

من جهة أخرى، تستعد الماجدة لطرح أغنية جديدة في الفترة المقبلة تحمل عنوان “غنوا بكل اللغات” تأليف الماجدة نفسها، ألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، تسجيل استوديو رالف سليمان، ميكس وماسترينج إدوارد مونيير وتحت إشراف شقيقها ومدير أعمالها عوض الرومي.

ونشرت الماجدة مقتطف صغير من الأغنية عبر حساباتها على تويتر وفايسبوك وانستغرام، معلقة بالقول: “غنوا بكل اللغات.. قريباً”، ويقول المقطع: “هالدنيي اللي هروا وراقا باقي برزمتها سنينط. ولم تكشف الماجدة عن تفاصيل أخرى حول العمل الذي سيكشف النقاب عنه قريباً.