المشاهير ينعون حسن حسني

May 30, 2020
سادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني داخل وخارج مصر، وذلك بعد رحيل الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدخل على إثرها الى المستشفى، ولكن ما لبث ان توفي.
وقد اتخذ مشاهير العالم العربي من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منبراً لينعوا الفنان الراحل بكلمات مؤثرة جداً بالاضافة الى صور للراحل.
ومن بين الفنانين الذين نعوا حسن حسني كل من النجوم: عادل امام، نانسي عجرم، مايا دياب، سلاف فواخرجي، شيرين رضا، أصالة، نبيلة عبيد، ناديا الجندي، شريهان، محمد إمام، خالد النبوي، هيفا وهبي، كارلا حداد، تيم حسن، سمية الخشاب، داليدا خليل، نشوى مصطفى، مازن معضم، محمد صبحي، ايمان العاصي، نبيل الحلفاوي، منى زكي، نيكول سابا، دينا فؤاد، روجينا، حسن الرداد، مصطفى قمر، حمادة هلال، رامي جمال، احمد جمال، احمد صلاح حسني، محمد هنيدي، احمد العوضي، أحمد حلمي، اليسا، امير كرارة، ينا الشربيني، احمد السقا، رانيا يوسف، رضوى الشربيني، احمد حلمي، درة، زينة، مصطفى شعبان، رامي صبري.
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