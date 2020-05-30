- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تواصل الفنانة المصرية ميريهان حسين ممارسة موهبتها المفضلة في تقليد المشاهير عبر مقاطع فيديو طريفة تشاركها مع محبيها، وتحرص فيها على تقديم كل شخصية بفكرة مبتكر.
أحدث فيديو طرحته نجمة ستار أكاديمي، كان لديو غنائي تقمصت فيه النجمتين المغربية سميرة سعيد، والسورية أصالة، واللافت كان اختيارها لأغنية «وداع يا دنيا وادع» للثنائي الشعبي حمو بيكا وشاكوش، حيث برعت الفنانة الشابة في تقليد النجمتين ليس فقط من خلال الشكل، وإنما الأداء، حيث أثنى متابعوها على قدرتها في تقديم هذا اللون الشعبي بأداء الديفا والنجمة السورية، مما يعكس قوة موهبة ميريهان.
يُذكر أن ميريهان حسين تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020، في الوقت الذي عُرض لها مؤخرا مسلسل مسلسل «ختم النمر»، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريهان حسين تبتكر ديو بين سميرة سعيد وأصالة لأغنية مفاجأة.. فيديو طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.