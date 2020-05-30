ميريهان حسين تبتكر ديو بين سميرة سعيد وأصالة لأغنية مفاجأة.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية ميريهان حسين ممارسة موهبتها المفضلة في تقليد المشاهير عبر مقاطع فيديو طريفة تشاركها مع محبيها، وتحرص فيها على تقديم كل شخصية بفكرة مبتكر.

أحدث فيديو طرحته نجمة ستار أكاديمي، كان لديو غنائي تقمصت فيه النجمتين المغربية سميرة سعيد، والسورية أصالة، واللافت كان اختيارها لأغنية «وداع يا دنيا وادع» للثنائي الشعبي حمو بيكا وشاكوش، حيث برعت الفنانة الشابة في تقليد النجمتين ليس فقط من خلال الشكل، وإنما الأداء، حيث أثنى متابعوها على قدرتها في تقديم هذا اللون الشعبي بأداء الديفا والنجمة السورية، مما يعكس قوة موهبة ميريهان.

يُذكر أن ميريهان حسين تغيبت عن المشاركة في دراما رمضان 2020، في الوقت الذي عُرض لها مؤخرا مسلسل مسلسل «ختم النمر»، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، تامر شلتوت، وفاء سالم، تميم عبده، أمير صلاح الدين، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف السيناريست محمد عبدالمعطي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.