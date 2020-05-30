شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنعى حسن حسنى..ومنة شلبى: هذه الصناعة فقدت أبا كبيرا لجميع أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت كل من الفنانتين هندى صبرى، ومنة شلبى ، وفاة النجم الكبير حسن حسنى، والذىوافته المنيه إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة دخل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي بعد 24 ساعة من دخوله العناية المركزة، وقالت الفنانة الكبيرة هند صبرى عبر حسابها الرسمى بتويتر :"فقد الفن العربي واحدا من كباره وممثليه العظام الذي أسهم في اسعاد الشعب العربي كله منذ سبعينات القرن الماضي وحتي الآن، جمعنا فيلم أحلي الاوقات، رحل الفنان الكبير حسن حسني رحمه الله وخالص العزاء لأسرته".



هند صبرى

فيما نعته الفنانة منة شلبى، وقالت:" فقدت هذه الصناعة أب كبير لجميع أبنائها وفقدنا على المستوى الإنساني أب معطاء بشوش محترم. نسألكم الفاتحة".



منة شلبى

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وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.