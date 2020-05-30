سارة سلامة تُبهر متابعيها بـ"فستان ملون" في أحدث جلسة تصوير

القاهرة – لايف ستايل
أبهرت الفنانة المصرية سارة سلامة، متابعيها، بإطلالة بـ"فستان ملون" في أحدث جلست تصوير خضعت لها، ونشرت "سلامة" الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستغرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ترتدى فستان ملون أنيق واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها. وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما، والمسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر. وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة، ومسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.
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