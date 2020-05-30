آسر ياسين يساند نجمة مسلسله في حربها ضد الأخبار الكاذبة

متابعة بتجــــــــرد: نشر النجم المصري آسر ياسين على حسابه الخاص في موقع “تويتر” مقطع فيديو كانت الفنانة دنيا ماهر، التي شاركته في مسلسل “بــ100 وش”، قد نشرته عبر حسابها على “تويتر، وظهرت فيه وهي تمسك بورقة كُتب عليها اسم الحساب الرسمي والوحيد لها، وذلك بعد اكتشافها تزوير حسابات باسمها دأبت على نشر أخبار كاذبة عنها.

وعلّق آسر على الفيديو، الذي أعاد نشره مستعينًا بجملة اشتهرت ماهر بها خلال أحداث المسلسل، ولكن مع تعديل بعض الكلمات، فكتب: “ده حساب دنيا ماهر الأصلي علشان في حد مزور أكاونت تاني علشان ماعندهاش لا قريب ولا حبيب ولا زبيب”.

يذكر أن مسلسل “بـ100 وش”، عرض في سباق رمضان الدرامي الماضي وشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ودنيا ماهر، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.