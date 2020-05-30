محمد منير يبكي في حفله الأونلاين الأوّل.. وهذا سر غنائه جالسًا

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا الفنان محمد منير أول حفل له “اونلاين” من منزله وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية في أحد المفاصل في الحوض، وهو السبب الذي جعله يظهر جالساً طوال الحفل.

وقال منير خلال الحفل إنه في طريقه للتعافي بعد هذه العملية الدقيقة التي أجراها في المستشفى الطبي العالمي، ووجه تحية للقوات المسلحة، واستعان بأحد أعضاء فرقته ليقف ويوجه تحية لشهداء الشرطة والجيش.

وكان مقرراً أن يجري محمد منير الجراحة في ألمانيا، ولكنه وتواصل مع الأطباء هناك وقرروا إجراءها في المستشفي الطبي العالمي في مصر.

وحقق منير بحفله حالة كبيرة من النجاح حيث أذيع لايف من داخل منزله، وبالتعاون مع إحدى شركات المحمول.

وبكى منير أثناء غنائه واحدة من أروع أغانيه خلال مشواره الفني الطويل وهي أغنية “حدوتة مصرية” حيث لم يتمالك نفسه في ختام الأغنية مثلما ظهر مع دموعه التي سالت على وجهه.

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وحرص منير على طمأنة جمهوره ومحبيه على صحته حالياً، حينما تطرق إلى العملية الذى أجراها في مفصل الحوض.

وأضاف أنه حالياً أصبح في صحة جيدة وليثبت ذلك للجميع قام بالوقوف على كلتا قدميه، ثم حرص على توجيه الشكر لكل الأطباء الذين ساندوه وأشرفوا على علاجه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأمر هو من أعاده للحياة.

منير سبق وأجرى عدة بروفات للحفل الذي بدأ فى العاشرة مساء أمس (الجمعة)، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وذلك بمشاركة مجموعه من أعضاء فرقته الموسيقية.