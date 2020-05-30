نادر الأتات لم تعجبه هذه الصورة لكنه نشرها.. وهذا هو السبب

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم اللبناني نادي الأتات صورة جديدة له من أحدث جلسة تصوير عقدها منذ فترة، وذلك عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وكشف الأتات في تعليقه إلى أن الصورة لم تعجبه لكنه نشرها بعد إصرار شديد من قريق عمله فكتب: “صورة مش حاببها من شهر.. بس فريق العمل مصر اني نزلها”.

صورة نادر الأتات حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيه الذين عارضوه في الرأي هذه المرّة وأثنوا على إطلالته الراقية دائمًا، خاصةً أنه يعتبر من بين الفنانين الشباب الأقرب إلى الجمهور.

جدير بالذكر، أن نادر الأتات يواصل حصد نجاح أغنيته الجديدة “يا تارك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. يذكر أغنية “يا تارك” تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ.