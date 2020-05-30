حقيقة وفاة الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي “

كتب امير فتحي في السبت 30 مايو 2020 12:00 مساءً - ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا على مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

الأمر الذي دفع نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” إلى الخروج للرد على ذلك ونفي تلك الشائعة .

حيث أكد أشرف زكي على أن رجاء الجداوي بصحة جيدة ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية .. ولكنها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب تلك الشائعات .

ومن جانبها أعربت الفنانة رجاء الجداوي في تصريحات صحفية لها عن حزنها الشديد واستيائها من تردد تلك الشائعة بين الحين والآخر واصفة مطلقيها ب ” أصحاب القلوب السوداء ” .

وقالت : ” لا أحد يتوفى إلا بأمر الله .. استحوا وخافوا من ربنا وحسبي ربي في كل من يطلق مثل هذه الشائعات ” .